تكثيف الجهود بأم القيوين ورأس الخيمة لمواجهة الحالة الجوية

كثفت الجهات المختصة في أم القيوين ورأس الخيمة جهودها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وسقوط الأمطار، فيما حذرت الجهات الأمنية المرورية السائقين من قيادة المركبات في أماكن جريان الأودية وتجمع المياه حرصاً على سلامتهم.

ورصدت «الإمارات اليوم» إغلاق الجهات المختصة الطرقات المنخفضة التي شهدت تجمعات مائية كبيرة نتيجة سقوط الأمطار.

كما باشرت دوريات المرور الانتشار في الطرقات العامة للاستجابة لأي بلاغات مرورية.

وأفادت بلدية أم القيوين بأن فرق العمل الميدانية المتخصصة بقطاع النقليات والخدمات العامة استمرت لليوم الثاني في التعامل مع الحالة الجوية من خلال الاستعانة بالآليات والمعدات لمنع التجمعات المائية، ولتسهيل حركة المرور.

ودعت البلدية السائقين إلى توخي الحذر على الطرقات العامة، وإلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المقررة.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة نشر فرق العمل على مدار الساعة في أنحاء الإمارة، وتزويدها بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال، مع توفير المضخات والصهاريج لسحب المياه.

وحذرت شرطة رأس الخيمة من ارتياد البحر والأماكن الوعرة، التي تشهد جريان الأودية، ودعتهم للحذر من انزلاق المركبات، مشيرة إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الماطرة تكون خطيرة جداً نتيجة لتدني مستوى الرؤية.

• دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة نشرت فرق العمل على مدار الساعة.