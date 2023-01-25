تحويل الدراسة " عن بعد " يومي الخميس والجمعة في جميع المدارس الحكومية برأس الخيمة​

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي بإمارة رأس الخيمة، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة "عن بعد" نظراً لظروف وتقلبات الحالة الجوية، وحفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة، وحذر الفريق مرتادي البحر والطرقات والوديان من حالة عدم الاستقرار التي تسود الإمارة خلال هذه الفترة بشكل خاص، بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إنه تم إخطار جميع الجهات المعنية والفريق المحلي بالنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان، ولفت إلى أن الطقس سيشهد عدم استقرار وستتزايد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية الرعدية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مما سيؤدي إلى جريان الأودية، والرياح ستكون قوية والبحر سيكون شديد الاضطراب.

وحذر أفراد المجتمع من ارتياد البحر خلال هذا الوقت حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث للمركبات خلال سقوط الأمطار، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة، وطالب جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الماطرة تكون خطيرة جدا نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وأوضح أنه يجب متابعة حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية وعبر عن عدم التهاون أو الاستهتار الصادر من فئة معينة بمجازفتهم بمركباتهم في أماكن تقاطع الأودية التي تكون شديدة القوة مما يؤدي إلى انجراف المركبة ووقوع الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة، لذا يجب عدم التهاون في ذلك ويجب إتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة التي تكفل سلامتهم وأضاف أن الشرطة مع كافة الجهات المعنية ستتعامل مع البلاغات التي تردها من غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة متمنياً للجميع السلامة وعلى أفراد الجمهور عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات عبر الأرقام 999 أو 901 ، كما دعا أفراد المجتمع عدم تداول الإشاعات مهما كان شكلها واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

فريق الطوارئ والأزمات برأس الخيمة يرفع درجة الجاهزية

تحويل الدراسة اليوم غداً "عن بعد" في المدارس الحكومية برأس الخيمة

مصباح أمين.رأس الخيمة

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي بإمارة رأس الخيمة، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية يومي اليوم وغداً "عن بعد" نظراً لظروف وتقلبات الحالة الجوية، وحفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة، وحذر الفريق مرتادي البحر والطرقات والوديان من حالة عدم الاستقرار التي تسود الإمارة خلال هذه الفترة بشكل خاص، بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إنه تم إخطار جميع الجهات المعنية والفريق المحلي بالنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان، ولفت إلى أن الطقس سيشهد عدم استقرار وستتزايد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية الرعدية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مما سيؤدي إلى جريان الأودية، والرياح ستكون قوية والبحر سيكون شديد الاضطراب.

وحذر أفراد المجتمع من ارتياد البحر خلال هذا الوقت حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث للمركبات خلال سقوط الأمطار، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة، وطالب جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الماطرة تكون خطيرة جدا نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وأوضح أنه يجب متابعة حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية وعبر عن عدم التهاون أو الاستهتار الصادر من فئة معينة بمجازفتهم بمركباتهم في أماكن تقاطع الأودية التي تكون شديدة القوة مما يؤدي إلى انجراف المركبة ووقوع الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة، لذا يجب عدم التهاون في ذلك ويجب إتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة التي تكفل سلامتهم وأضاف أن الشرطة مع كافة الجهات المعنية ستتعامل مع البلاغات التي تردها من غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة متمنياً للجميع السلامة وعلى أفراد الجمهور عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات عبر الأرقام 999 أو 901 ، كما دعا أفراد المجتمع عدم تداول الإشاعات مهما كان شكلها واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.