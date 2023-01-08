إغلاق جزئي على مسار القدرة تزامنا مع سباق النخبة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انه سيتم اليوم إغلاقٍ مسار القدرة للدراجات الهوائية جزئياً، من الساعة 1:30 ظهراً ولغاية 6:00 مساءً، وذلك بسبب انطلاق سباق النخبة رجال ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، داعية مستخدمي الدراجات الهوائية الى استخدام المسارات البديلة ومنبه مستخدمي الطرق الى تأثر 13 شارع بمسيرة السباق لفترة زمنية لا تزيد عن ربع ساعة.

وستشهد الشوارع المتأثرة بالسباق بطء او عرقلة مرورية خلال انعقاده لمدة بين 10 الى 15 دقيقة لكل شارع.

وتتضمن قائمة الشوارع المتأثرة كل من شارع جميرا، وجسر انفينيتي، وشارع الخليج، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع زعبيل الثاني، وشارع المستقبل مع الدوران خلف متحف المستقبل، وشارع الميدان، وشارع المنامة، وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وشارع اكسبو، وشارع لهباب، وشارع البورصة، وشارع القدرة عند الانتهاء في مسار القدرة للدراجات الهوائية.

وينطلق ”سباق النخبة" في الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، من حي الشندغة التاريخي في دبي، ليمر في قلب مدينة دبي وفي منطقة السلم ويمتد لمسافة 172 كم، حيث ينطلق من حي الشندغة التاريخي مروراً بالعديد من المزارات التاريخية والتراثية، وصولا لمنطقة القدرة التي تشهد تنافسا لمسافة 68 كيلومترا داخل مسارات المحمية الطبيعية وصولا إلى خط النهاية.

ويتنافس في هذه المرحلة 250 متسابقاً من داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم حيث يمثل المشاركون 40 فريقا ويحملون 37 جنسية.

وخصصت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية تبلغ مليون درهم لأصحاب المراكز الأولى؛ حيث يحصل البطل على 250 ألف درهم، والثاني على 150 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم، وتتوزع باقي الجوائز على المراكز وصولا للمركز الـ 20 .