إطلاق «الشارقة سات-1» من قاعدة فلوريدا لدراسة «إشعاعات الشمس»

أطلقت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، أمس، القمر الاصطناعي المكعب (الشارقة سات-1) إلى مداره، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة «سبيس إكس» الأميركية، من قاعدته في فلوريدا بالولايات المتحدة.

وقال باحث في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك المهندس محمد صالح بن عاشور، إن هناك مهمتين للقمر من خلال حمولتين؛ تتمثل الحمولة الرئيسة في كاشف الأشعة السينية المُطور، والذي يقوم بدراسة الإشعاعات الصادرة من الشمس ومن بعض الأجرام السماوية في مجرة درب التبانة، ومدى تأثير الأشعة السينية في الطقس الفضائي لكوكب الأرض، أما الحمولة الفرعية فهي عبارة عن كاميرتين بصريتين لغرض التصوير لدراسة موارد الأرض الطبيعية.