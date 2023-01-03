إزالة مخلّفات احتفالات رأس السنة في دبي بزمن قياسي

أعلنت بلدية دبي إزالة جميع النفايات والمخلفات التي جمعتها من مواقع احتفالات رأس السنة الميلادية في إمارة دبي، إضافةً إلى قيامها بنحو 90 جولة تفتيشية ورقابية للتأكد من التزام أصحاب الفعاليات المصاحبة معايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء، حيث أنجزت الفرق عمليات التنظيف الميداني في وقتٍ قياسي قبل الساعة السادسة فجراً، حيث وصل عدد الآليات المستخدمة أكثر من 114 آلية.

وبلغ قوام فرق النظافة التابعة للبلدية، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، 2241 عاملاً، و166 مشرفاً، و189 متطوعاً، حيث تعاملت البلدية مع المخلفات الناجمة عن الألعاب النارية وعروض الاحتفال برأس السنة، إضافةً إلى استكمال كل أعمال النظافة العامة، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.

كما تابعت الفرق رقابتها على الفعاليات المصاحبة للاحتفالات في مختلف مواقع الإمارة، والبالغ عددها 43 موقعاً، وذلك للتأكد من التزامها اشتراطات الصحة والسلامة ومعايير سلامة الغذاء، عبر فريق مؤلَّف من 84 موظفاً ومشرفاً، إضافةً إلى 32 مراقباً في موقع احتفال منطقة برج خليفة.

واستقطب موقع احتفال برواز دبي، التابع لبلدية دبي، قرابة 20 ألف زائر احتفلوا ببداية السنة الجديدة فيه، وتخللت الاحتفالات عرض لوحات فنية مميزة.

• 90 جولة تفتيشية ورقابية للتأكد من التزام أصحاب الفعاليات المصاحبة معايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء.