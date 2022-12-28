مؤسسة دبي للإعلام تشارك العالم فرحته عبر تغطية حصرية مبهرة لاحتفالات السنة الجديدة

كما عودتنا دائماً على تفردها بمواكبة جميع الفعاليات التي تقام في العالم والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي دبي على وجه الخصوص، تعدنا مؤسسة دبي للإعلام، إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية والخدمات الإبداعية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، على تمضية سهرة من العمر وذلك خلال تغطيتها الخاصة للاحتفالات التي ستشهدها الدولة بمناسبة استقبال العام الجديد 2023. حيث ستكون هذه التغطية الاستثنائية متاحة عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية باللغتين العربية والانجليزية بما في ذلك تلفزيون دُبي وقناة سما دُبي ومنصة أوان الرقمية وقناة دبي ون ليشهد العالم أجمع على روعة ما ستقدمه خلال هذه الأمسية.

سيكون متابعي تلفزيون دُبي على موعد مع سهرة خاصة على الهواء مباشرة يقدمها المذيعان المتألقان أحمد عبد الله ونهى نبيل من الاستوديو الخاص في منطقة برج بارك مساء يوم السبت الموافق 31 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة والنصف ليلاً.

بأجواء احتفالية وأفراح غامرة، سيستضيف البرنامج كل من الفنان الإماراتي المميز فايز السعيد، والمطربة المغربية المتألقة أسماء لمنور في إطار سهرة فنيّة تبعث في النفوس الفرح وتطرب الآذان تمتدّ حتى الساعة الواحدة فجراً، يتخلّلها أحاديث وغناء وتقارير منوّعة.

كما سيتخلل البرنامج مجموعة من التغطيات والفقرات الخارجية التي سيتم نقلها على الهواء مباشرة من عدة مواقع في إمارة دبي والاحتفالات التي ستقام في برج بارك، القرية العالمية، فيستيفال سيتي، وذا بوينت. هذا إلى جانب تقرير يتضمن معايدات مجموعة من أهم وألمع النجوم العرب بمناسبة حلول العام الجديد.

كما سيبث تلفزيون دبي بقنواته المتعددة تقريراً خاصاً مباشراً عن أبرز احتفالات الألعاب النارية المقامة حول العالم، وصولاً للاحتفال الأكبر والأضخم في دبي في منطقة برج خليفة حيث ستتلألئ الألعاب النارية في سماء الإمارة المتألقة متناغمة مع النافورة الراقصة من الساعة 11:50 مساءً حتى 12:10 صباحاً لتأسر أنظار الآلاف من الزوار والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم.

أما لجمهور مؤسسة دبي للإعلام الناطقين باللغة الانجليزية، فهم على موعد في تمام الساعة 11 مساءً مع سهرة رأس سنة مميزة تنقلها لهم على الهواء مباشرة قناة دبي ون من الاستوديو الخاص بها في منطقة برج بارك، حيث ستستضيف المذيعة المتألقة كاتي أوفري والإعلامي الشاب فارس الرقاد مجموعة من ألمع الأسماء في الإمارات العربية المتحدة وذلك لتسليط الضوء على انجازات الإمارات العربية المتحدة التي تم تحقيقها خلال عام 2022 والأحداث الهامة التي شهدها العام الماضي، إضافة إلى الحديث عن تطلعات الدولة والاستعدادات لعام 2023. كما ستأخذكم هذه الحلقة الخاصة في تغطيات مميزة حول الاحتفالات المقامة في مختلف أنحاء دبي مثل القرية العالمية واحتفالات برج بارك.

وبهذه المناسبة قالت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية سارة الجرمن: "لطالما عودتنا دولة الإمارات على إبهار الجميع في كل مناسبة وحدث. وفي كل احتفالية عام جديد، تتركز أنظار العالم على روعة ما ستقدمه الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي على وجه الخصوص. وفي إطار سعينا لمشاركة كل من الشعب والوطن الاحتفال بمختلف المناسبات وتغطية كافة الفعاليات والأحداث الهامة، حرصنا على التواجد مع جمهورنا العربي والعالمي - القاطنين على أراضي هذه الدولة الطيبة والمتواجدين في جميع أنحاء العالم - للاحتفال بالعام الجديد على الهواء مباشرة عبر قنوات تلفزيون دبي المتعددة وقناة دبي ون الناطقة بالانجليزية وذلك من خلال بث مباشر ومحتوى ثري معزز بأعلى التقنيات العالمية لرصد كافة تفاصيل هذا الحدث الهام".