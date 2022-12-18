محمد بن راشد: نفخر بتنظيم قطر أفضل كأس عالم لكرة القدم.. ونفرح بعيدهم الوطني ووصولهم لهذه القمم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بمناسبة العيد الوطني لبلادهم.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر “تويتر”: نبارك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق عيدهم الوطني المجيد والذي يصادف نهائي كأس العالم.. نفخر بتنظيمهم أفضل كأس عالم لكرة القدم.. ونفرح بعيدهم الوطني ووصولهم لهذه القمم.

وأضاف صاحب السمو: قطر رفعت سقف المونديال .. ورسخت معايير عربية أمام العالم في حسن وروعة التنظيم..