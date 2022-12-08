شركة وظائف مُحضّر السندويتشات للمواطنين" تعتذر: خطأ مطبعي وراء الإعلان

تقدّمت مجموعة تجارية باعتذار في بيان رسمي على ما وصفته بـ«خطأ مطبعي» في إعلان بثته أخيراً لفرص عمل متاحة للكوادر المواطنة في مهنة «مُحضّر سندويتشات».

وأكدت المجموعة في اعتذارها أن إعلان المسمى وظيفي «غير المناسب» ناشئ عن خطأ فني ومطبعي من سوء الترجمة لإحدى شركات التسويق والذي أدى إلى لبس غير مقصود، منوهة على أنها قامت بسحب الإعلان ومحاسبة الشركة المعلنة.

وأكدت المجموعة أنها ملتزمة بجميع توجهات الدولة في دعمها للمواطنين وتوفير وظائف مهارية مناسبة لهم في شتى علاماتها التجارية على مستوى الدولة.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بياناً أمس أكدت فيه على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2022 والمتعلق برفع نسبة 2% من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، معني بالوظائف المهارية کا وأوضحت الوزارة أنها تراقب عن كتب الإجراءات التي تتبعها الشركات فيما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها.

وشدّدت الوزارة على أهمية أن يكون التوطين يستهدف الوظائف المهارية من أجل حقيق مستهدفات التوطين وتفادياً للغرامات المقرر تطبيقها ابتداءً من يناير 2023 في حق الشركات غير الملتزمة.