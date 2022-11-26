رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة خطية من فخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي لدى استقباله في أبوظبي معالي عبدالله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه وتنميته في المجالات كافة.

و رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي عبدالله شاهد مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض سموه ومعالي وزير خارجية جمهورية المالديف سبل تنمية آفاق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة المتجددة و جهود تعزيز العمل المناخي العالمي خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف "COP28" العام المقبل.

وفي هذا الصدد أشاد معالي عبدالله شاهد باستضافة دولة الإمارات النسخة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" والجهود الرائدة والمبادرات البارزة التي تنفذها دولة الإمارات في مجال العمل المناخي العالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.