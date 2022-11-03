الإمارات ترفع العَلَم اليوم.. رمزاً للعزة والوحدة

ترفع الوزارات والمؤسسات عَلَم الدولة، اليوم، عند الساعة 11 صباحاً، تلبية لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفال بـ«يوم العَلَم»، وتأكيداً لقول سموّه: «سيبقى عَلَمنا مرفوعاً.. سيبقى رمز عزّتنا ووحدتنا خفاقاً.. ستبقى راية عزّنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء».

وتحمل الاحتفالية رمزية عالية، حيث يخفق عَلَم الإمارات في وقت واحد فوق مباني الوزارات والجهات الرسمية، فيما تتوشح المباني السكنية بألوان العَلَم.

وتحتفل دولة الإمارات بمناسبة «يوم العَلَم الإماراتي» يوم الثالث من نوفمبر من كل عام، ليرفرف عالياً في مختلف أرجاء دولة الإمارات، مجسّداً مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين، حيث تشارك شرائح المجتمع كافة من جميع الجنسيات في هذا اليوم، للتعبير عن حبهم لدولة الإمارات.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعا خلال كلمة وجهها إلى شعب دولة الإمارات في نوفمبر 2013، إلى إطلاق حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة احتفالاً بـ«يوم العَلَم»، الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر، ذكرى تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رئاسة الدولة.

وأصدر مجلس الوزراء بهذه المناسبة دليلاً إجرائياً وإرشادياً متكاملاً حول استخدامات عَلَم الدولة، تضمن شرحاً وافياً حول التعامل مع عَلَم الدولة في الأحوال كافة، بما يوحّد استخداماته ويحفظ هيبته ويحافظ عليه رمزاً للوطن وشعاراً لشعب الإمارات.

وترفرف في هذا اليوم الرايات فوق كل بيت إماراتي، كما تقام أنشطة وفعاليات، وتقوم مؤسسات القطاع العام، ممثلة في الوزارات برفع الأعلام في هذا اليوم، وترفعه مؤسسات القطاع الخاص، ويرفعه أبناء الشعب على مختلف المباني في كل إمارة.

وترجع قصة تصميم العَلَم، كما يقول مصممه، عبدالله محمد المعينة، إلى المصادفة البحتة، وذلك عندما قرأ إعلاناً عن طرح مسابقة لتصميم عَلَم خاص باتحاد دولة الإمارات، من قِبل الديوان الأميري في أبوظبي، وذلك قبل نحو شهرين من إعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم للمسابقة نحو 1030 تصميماً تم اختيار ستة منها كترشيح أولي، ووقع الاختيار نهائياً على الشكل الحالي للعَلَم.

واستلهم مصمم العَلَم ألوانه من بيت الشعر الشهير للشاعر صفي الدين الحلي، الذي يقول فيه: «بيض صنائعنا خضر مرابعنا.. سود وقائعنا حمر مواضينا».

ويعتبر كل لون من ألوان عَلَم الإمارات رمزاً، فالأخضر يعبّر عن الخضار والنمو، والأحمر عن دماء الشهداء، والأسود عن القوّة والمناعة، والأبيض عن الخير والسلام، وسيبقى عَلَم الإمارات، منارة الشعب الإماراتي، وكل عام وعَلَمنا الإماراتي بألف خير، فهو أقدس الأعلام وأجمل الرايات وأطهرها.