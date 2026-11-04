لطيفة بنت محمد: يوم العَلَم حكاية وطن وجد قوته في وحدته

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية يوم العَلَم كمناسبة استثنائية نحتفي معها بانتمائنا لوطنٍ ترك بصمته في مسيرة الإنسانية، وعبّرت عن اعتزازها بما يجسّده هذا اليوم من قيمٍ وطنية راسخة، وإرادةٍ جعلت من الطموح ثقافةً وطنية، ومن الإنجاز لغةً تتحدث بها الإمارات إلى العالم.

كما أكدت سموّها أن القيم الراسخة، التي قام عليها بنيان الاتحاد، تشكّل الأساس المتين لنهضة تنموية مُلهِمة، تواصل بها الإمارات مسيرتها الطموحة نحو المستقبل، برؤية وقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات.

وقالت سموّها: «يروي يوم العَلَم حكاية وطنٍ وجد قوته في وحدته، واستمدّ من تلاحم أبنائه عزيمةً لا تلين، ومن حكمة قيادته رؤيةً جعلت من التميز نهجاً، ومن المستحيل آفاقاً جديدة للإنجاز، وسيظل عَلَم الإمارات شامخاً تعلو به هاماتنا.. وشاهداً على مسيرة وطننا الذي حمل إرث الآباء المؤسسين أمانةً، وجعل من قيمهم بوصلةً يمضي بها نحو قمم تنموية جديدة.. وأعاد تعريف الطموح، ووسّع حدود الممكن، وألهم العالم بنموذجه المتفرد».

وأضافت سموّها: «تحت راية عَلَم الإمارات توحّدت القلوب والتقت الأحلام، ليتشكّل طموح وطنٍ كتب حكاية مجدٍ تتناقلها الأجيال بكل فخر واعتزاز، وازدهرت ثقافة إماراتية أصيلة، تستمد قوتها من عراقة إرثها، ومن انفتاحها على العالم قدرتها على التجدد والإبداع».