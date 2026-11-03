محمد بن راشد: في يوم العلم.. نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه وعهداً بأن يبقى علمنا شامخاً
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر منصة "إكس": "في يوم العلم.. نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه.. واعتزازاً بما حققناه.. وعهداً بأن يبقى علمنا شامخاً.. ومجدنا متجدداً.. وطموحاتنا بلا حدود".
وتابع سموه: "حفظ الله الإمارات وشعبها.. وأدام عزّها واتحادها.. وأبقى علمها عالياً خفّاقاً أبد الآبدين".
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