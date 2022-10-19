973 ألف زائر لمهرجان الرطب في سوق الجبيل

اختتم سوق الجبيل، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، فعاليات مهرجان الرطب، في نسخته السابعة، أخيراً، واستقبل ما يزيد عن 973 ألف زائر منذ انطلاق المهرجان في شهر يوليو الماضي حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، فيما بلغ حجم مبيعات الرطب حوالي 87650 كيلوغرام (اي مايقارب 96.6 طن) خلال المهرجان.

وقال المدير التنفيذي – سوق الجبيل حامد الزرعوني:" حقق مهرجان الرطب في نسخته السابعة نجاحاً لافتاً ومميزا من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات، ونتيجة للإقبال الكبير وبناء على طلب زوار المهرجان قمنا بتمديد المهرجان حتى منتصف شهر أكتوبر، ليؤكد المهرجان عاماً بعد عام مكانته المرموقة على خارطة المهرجانات المتخصصة في بيع الرطب والتمور على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والذي أصبح محطة انتظار سنوية لدى زوار سوق الجبيل ومحبي الرطب بمختلف أنواعه".

وأضاف الزرعوني: وفر مهرجان الرطب تشكيلة كبيرة ومتنوعة من مختلف أنواع الرطب على مدار الأشهر الثلاث الماضية، ومن أبرز أنواع هذه الرطب والتي حظيت بطلب كبير من المتسوقين هي رطب "خلاص" وقد احتلت المرتبة الأولى في المبيعات، وقد حل في المرتبة الثانية رطب "اللولو" ويليها في المرتبة الثالثة رطب "خنيزي" وأخيرا في المرتبة الرابعة رطب "سلطانة".

وأكد الزرعوني حرص سوق الجبيل، على تنظيم باقة مختلفة من الفعاليات التي تلبي مختلف أذواق زوار و متسوقي السوق على مدار العام، حيث أصبح السوق واحد من أهم وأبرز الوجهات التسويقية والسياحية التي تستقطب الزوار من داخل إمارة الشارقة وخارجها، نظرا لما يضمه من مرافق مختلفة وأقسام مختلفة تلبي احتياجاتهم تحت سقف واحد".