بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيش على الأسوار المؤقتة

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية تفتيشية على الأسوار المؤقتة في جميع المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي، لمدة خمسة أيام متواصلة، بالتعاون مع إدارات التفتيش في المراكز الفرعية للبلدية، استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين والاستشاريين.

وهدفت الحملة إلى الحفاظ على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية وأفراد المجتمع في المباني المجاورة من مخاطر الأسوار المهملة، وكذلك تعزيز الوعي لدى المقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع بضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة.

وعملت الحملة على رفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة وتأمينها بشكل تام، وتوفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، لتقليل نسب الحوادث قبل فترة التقلبات الجوية، كما تم خلالها التفتيش على كل المواقع الإنشائية للوقوف على مدى الالتزام بمتطلبات السلامة في الأسوار المؤقتة.

وأفادت البلدية بأن المفتشين حرصوا أثناء الحملة على التأكد من وجود رخصة لتركيب السور المؤقت في الموقع صادرة عن بلدية مدينة أبوظبي، وإجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة للحفاظ على صلاحيتها، وكذلك التأكد من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، ومن سلامة المباني المجاورة وعدم تهالك السور المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من عمل خطة طوارئ وتفعيلها في حال الحاجة لتعديل الأسوار المؤقتة.