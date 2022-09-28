160 متحدثاً دولياً و80 فعالية في «الاتصال الحكومي» بالشارقة

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن 80 فعالية بمشاركة محلية وإقليمية ودولية لأكثر من 160 متحدثاً، للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لتحديات المستقبل.

ويتضمن المنتدى، الذي تستمر فعالياته يومين، وينعقد تحت شعار «تحديات وحلول» في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 80 فعالية تتنوع بين سبع جلسات رئيسة، و10 خطابات ملهمة، وست فعاليات استباقية، وست ورش عمل، و13 منصة تفاعلية، و40 فعالية مصاحبة للحدث، تسلط جميعها الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية المُلحّة، وتستشرف مستقبل علاقتها بالاتصال الحكومي، ودوره في تحقيق النمو فيها.

ويشارك في الفعاليات والجلسات نخبة من المسؤولين الدوليين وصناع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف التخصصات، منهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والرئيس المكسيكي السابق، فيليبي كالديرون، ورئيسة وزراء كندا السابقة، كيم كامبل، والرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، ونائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، موهان موناسنغ، وبطل العالم في إلقاء الخطابة وصاحب كتاب قوة الكلمة، محمد عبدالله القحطاني، وعالم حياة، الدكتور خالد غطاس، ومخرج ومؤلف مصري، بيتر ميمي، ونقيب المهن التمثيلية المصري، الدكتور أشرف زكي، ومتحدث ملهم، تشارلي روكيت، وكاتب وصحافي أميركي، تشارلز دوهيج.

ويحتفي المنتدى هذا العام بأكبر عدد من الشركاء الاستراتيجيين في تاريخ دوراته، إذ وصل عددهم إلى 29 شريكاً، يمثلون جهات ومؤسسات ومعاهد أكاديمية ومنظمات محلية وعربية ودولية، منها: مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وحكومة 01، وجامعة الإمارات، وقناة سكاي نيوز عربية وأكاديميتها، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق علاي، إن الشارقة تفتح أبواباً جديدة على عالم الاتصال الحكومي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين والمتخصصين الذين سيثرون المنتدى بأفكارهم ونقاشاتهم للتوصل إلى أنجح الحلول لأبرز تحديات العصر.