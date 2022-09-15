شرطة الشارقة تنشر التوعية بسلامة الإطارات

كثّفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، التوعية الميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات على الطرق الداخلية والخارجية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لها شركة إينوك (تسجيل)، وذلك تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبة، إن التوعية الميدانية تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات بشكل عام، وسلامة الإطارات بشكل خاص، من خلال المعايير والمقاييس الواجب توافرها في الإطارات، والحد من الأسباب كافة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الصيفية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

ولفت إلى ضرورة تفادي الأسباب التي تزيد من مخاطر وقوع الحوادث بسبب انفجار الإطارات، واتباع الإرشادات الصحيحة لضمان سلامتها، ومنها تاريخ صناعتها، ومدة صلاحيتها، وفحصها بشكل دوري، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل الشراء، إضافة إلى التأكد من ملاءمة الإطار المستخدم، وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها، والحمولة المناسبة.

وأكد أن هذه التوعية الميدانية اشتملت على جوانب تفتيشية متعددة، تهدف إلى فحص إطارات المركبات بشكل رئيس، وبقية أجزاء المركبة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ودعت الحملة إلى تجديد ترخيص المركبات، والتأكد من صلاحيتها قبل انتهاء فترة الترخيص.