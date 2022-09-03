خلف الحبتور يطلق مبادرة لدعم الشباب المقبلين على الزواج

أطلق رجل الأعمال الإماراتي، خلف بن أحمد الحبتور، مبادرة لدعم الشباب والشابات الإماراتيين المقبلين على الزواج، من خلال المساهمة في تأسيس 100 عائلة سنوياً، مؤكداً أن العائلة هي أساس المجتمع، ودعمها يحقق الاستقرار والاستمرارية له.

وقال الحبتور في تغريدة عبر حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن العنوسة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية، وعلى جميع رجال الأعمال المساهمة في حل هذه المشكلة، خصوصاً أن الدولة لديها كثير من المهام والمسؤوليات، حيث تلعب العوامل المالية دوراً كبيراً في تأخير الزواج.

ودعا رجال الأعمال والقادرين على المساهمة إلى المشاركة في المبادرة، والتكفل بدعم عدد من الشباب المقبلين على الزواج، مؤكداً على كثرة أهل الخير في الدولة، الراغبين في دعم مجتمعهم والتيسير على الشباب.

وذكر أن العائلة أساس المجتمع، وفي حال عدم دعمها لا يستقر هذا المجتمع، سواء بالدولة أو في أي بلد بالعالم، مؤكداً قدرة رجال الأعمال الإماراتيين على تقديم هذا الدعم، وتزويج أكبر عدد من الشباب المواطنين سنوياً.

وكانت مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، تعاونت مع «الإمارات اليوم» لرعاية عرس جماعي تحت شعار «عرس الخير»، في إطار «عام الخير»، تم خلالها زفاف 50 عريساً من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.