خدمات جديدة في «مواقف دبي» تجنّب العملاء التعرض للمخالفات

كشفت إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن توفير ثماني خدمات جديدة، منها توفير قنوات جديدة لدفع الرسوم والمخالفات، وإتاحة الاشتراكات الموسمية للمواقف بسهولة، وعرض معلومات توعية، تساعد العملاء على الالتزام بشروط الخدمة، وتجنّبهم التعرض للمخالفة.

وقال مدير إدارة المواقف، محمد آل علي لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة تحدث وتطور بشكل مستمر خدماتها، وتتيحها عبر القنوات الرقمية للهيئة، ما يوفر تجربة سهلة وميسرة للمتعاملين، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأوضح أن الخدمات الجديدة التي وفرتها الهيئة لعملاء المواقف تضمنت إضافة خدمة دفع مخالفات المواقف في الموقع الإلكتروني للهيئة، مع عرض صور لوحة المركبة، وموقع المخالفة، وإمكانية دفع مخالفات المركبات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر الموقع، وأيضاً تمت إضافة خدمة استقبال إشعارات مخالفات المواقف لغير مالك المركبة، بحيث تمكن سائقي المركبات المؤجرة ومركبات الشركات من تلقي إشعارات مخالفات المواقف، بالإضافة إلى سائقي مركبات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع أن الخدمات الجديدة شملت أتمتة تصاريح واشتراكات وطلبات حجز المواقف عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، دون أي حاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين، وتنفيذ تطويرات وتحديثات عدة على خدمة دفع رسوم المواقف عبر التطبيق الذكي للهيئة RTA Dubai وإضافة مجموعة من الخصائص، مثل خريطة تفاعلية توضح للمتعامل موقع المواقف المدفوعة المحيطة به مع اختيار رقم ورمز المنطقة بشكل تلقائي، ما يقلل من نسبة الخطأ في اختيار المنطقة.

وأشار آل علي إلى إضافة خاصية التجديد التلقائي لتذكرة دفع رسوم المواقف عند الدفع عبر التطبيق الذكي، ما يضمن استمرارية عملية الدفع، وعدم بذل أي مجهود من المتعامل لتجديد التذكرة عند انتهائها، كما يمكن للمتعامل إيقاف خاصية التجديد التلقائي للتذكرة عند الانتهاء من استخدام المواقف.

وأضاف أن الخدمات شملت إتاحة الدفع بشكل مباشر عن طريق Apple Pay دون الحاجة إلى التسجيل المسبق في التطبيق، أو تعبئة المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمواقف، وكذلك إضافة خدمة الاشتراكات الموسمية الذكية عبر التطبيق الذكي للهيئة، مع إمكانية دفع قيمة الاشتراك عن طريق Apple Pay إضافة إلى الوسائل الأخرى، إلى جانب إضافة قناة جديدة لدفع رسوم المواقف، عبر خاصية AppClip من خلال مسح رمز التعريف الذكي (QR code) الملصق على أجهزة دفع المواقف.

إعلانات توعية

تضمنت الخدمات الجديدة إضافة خاصية لإشعار المتعاملين في مختلف وسائل الدفع، عن الأوقات المجانية قبل دفع رسوم المواقف، ومن ثم إخطار المتعامل باستكمال المعاملة من عدمه، إلى جانب عرض إعلانات توعية للجمهور على شاشات أجهزة دفع رسوم المواقف بشكل مستمر.