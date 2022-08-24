سيف بن زايد:" 101 يوم من العمل المعلن.. أما غير المعلن فالله يشهد أنه متواصل ليلاً نهاراً"

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر مشيراً فيها إلى جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال سموه في التغريدة : "101 يوم من العمل المعلن.. أما غير المعلن فالله يشهد أنه متواصل ليلاً نهاراً في خدمة الوطن والمجتمع. "

و أضاف سموه :" أسأل الله التسديد والتأييد لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة وأن يحقق له كل ما يتمناه، وأن يرحم الشيخ زايد والشيخ خليفة،وأن يديم نعمة الطمأنينة والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الرشيدة "