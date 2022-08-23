25 برنامجاً لتدريب الباحثين عن عمل بالشارقة في سبتمبر

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن سلسلة برامجها التأهيلية لشهر سبتمبر المقبل، التي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات العلمية المختلفة المدرجين ضمن نظام الدائرة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. وتنظم الدائرة الشهر المقبل 25 برنامجاً تأهيلياً إلكترونياً تعقد بنظام التدريب عن بُعد باستخدام برنامج Microsoft Teams.

وتهدف البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل لتطبيق نهج إمارة الشارقة في تنمية واستثمار العنصر البشري، وتوجيه الموارد والطاقات المتاحة لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز قدرات وإمكانات وخبرات الشباب، لضخ الكوادر الوطنية المتمكنة عالية الحرفية في سوق العمل.

وتشمل البرامج المطروحة: إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، وإدارة المهام المتعددة وترتيب الأولويات، ودور الإخصائي الاجتماعي خلال الأزمات، ومهارات الاتصال والتواصل، ومهارات الابتكار واستشراف المستقبل، واستراتيجية السعادة، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية.