حكومة عجمان تعرض وظائف للمواطنين في 4 دوائر

طرحت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وظائف جديدة للمواطنين من الجنسين، في أربع دوائر حكومية، هي: دائرة التنمية السياحية، ودائرة البلدية والتخطيط، وهيئة النقل، ودائرة الميناء والجمارك.

وطرحت الدائرة، أخيراً، وظيفة «تنفيذي تسويق إلكتروني» في دائرة التنمية السياحية، براتب يراوح بين 16 و19 ألف درهم، على أن يكون تخصص الوظيفة التصميم الغرافيكي، بخبرة مهنية من 2 - 3 سنوات، فيما طلبت أن يكون عمر المرشح للوظيفة من 20 إلى 33 عاماً.

وتتضمن شروط الوظيفة إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، والحصول على شهادة بكالوريوس.

ويتضمن الوصف الوظيفي للوظيفة: تسويق إمارة عجمان سياحياً عبر الوسائل الإلكترونية، من خلال إعداد وتطوير وتنفيذ خطط تسويقية إلكترونية، وحملات تسويقية عبر شبكة الإنترنت، وإعداد وتطوير تصاميم مشتملة على الشعار والصور والمعلومات المرتبطة بالإمارة، ومتابعة التشريعات والقوانين العالمية والمحلية المرتبطة بالتجارة والتسويق الإلكتروني والتقيد بها.

وتضمنت الوظائف المطروحة، وظيفة أخصائي موارد بشرية في دائرة البلدية والتخطيط.

وتضمن الوصف الوظيفي تطوير التنظيم الداخلي للإدارة ودراسة تأثيره في مرونة وتنفيذ العمليات، وتقديم المشورة بشأن صياغة وإعداد وتنفيذ الخطط السنوية والبرامج للإدارة، وإعداد خطط استراتيجية وتنفيذية، واقتراح وتحديد الموازنات السنوية، وتقديم المشورة والتقارير الفنية والبحوث والدعم الإداري لمدير الموارد البشرية.

كما تتمثل مهام الوظيفة في المشاركة في مراجعة وتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي، واستخدام الأساليب الإحصائية المتبعة للتنبؤ بالموارد البشرية المشاركة في تطوير عمليات وخطط تدريب موظفي الدائرة، ودراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين، وتقديم المشورة في شأن إعداد خطط الإحلال والتوطين والتعاقب الوظيفي والمسار والوصف الوظيفي، والمسميات الوظيفية، والتدرج الوظيفي، وسياسات وإجراءات الموارد البشرية.

وذكرت الدائرة أن العمر المطلوب للوظيفة يراوح بين 30 و45 عاماً، بخبرة مهنية من 4 - 9 سنوات، وشهادة بكالوريوس.

وطرحت الدائرة وظيفة رئيس قسم إدارة المشاريع (يستمر التقديم لها حتى الأربعاء المقبل).

وتضمّن الوصف الوظيفي الإشراف على عملية إعداد وتطوير منهجية متكاملة خاصة بإدارة المشاريع. ومن المهام المطلوبة: التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في ما يخص إدارة وتنفيذ المشاريع المختلفة، والمشاركة في ابتكار مشاريع جديدة، والمشاركة في إعداد وتنظيم العقود الخاصة بمشاريع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أعلنت دائرة الموارد البشرية عن طرح وظيفة محاسب موازنة لدائرة الميناء والجمارك، مشيرة إلى أن التقدم لها متاح حتى اليوم (8 أغسطس)، براتب يراوح بين 15 ألفاً و20 ألف درهم شهرياً. وتضمن الوصف الوظيفي: التنسيق مع الوحدات التنظيمية لحصر احتياجات الموازنة السنوية، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، ودراسة طلبات التعديلات على الموازنة من مناقلات أو اعتمادات إضافية ترد من الإدارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتضمنت الوظائف المطروحة أيضاً وظيفة محاسبة في دائرة الميناء والجمارك، براتب يراوح بين 15 ألفاً و20 ألف درهم.

وذكرت أن التقدم للوظيفة يستمر حتى اليوم.

ويتضمن الوصف الوظيفي: تطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة المرتبطة بالمدفوعات والمقبوضات والإجراءات المحاسبية وفقاً للنظام المالي الموحد لحكومة عجمان، وتنفيذ عمليات إدارة حسابات الدائرة في البنوك والتحويلات والخصومات، وإعداد التقارير المالية والمحاسبية اللازمة.