"مدينة الطفل" تطلق باقة من الأنشطة والرحلات التعليمية والترفيهية للأطفال

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي فعاليات المخيم الصيفي تحت شعار "صيفي سعادة ومعرفة في مدينة الطفل"، والتي تمتد حتى 5 أغسطس 2022، وتستهدف الأطفال من سن 7 سنوات إلى 13 سنة، حيث يأتي المخيم في إطار حرص البلدية على ضمان تمتع الأطفال المشاركين في فعاليات مدينة الطفل بباقة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية الممتعة والمفيدة، إضافةً إلى الرحلات الخارجية.

فعاليات المخيم الصيفي

وتشمل أبرز فعاليات المخيم الصيفي بمدينة الطفل لهذا العام تنظيم المسابقات التفاعلية، وتقديم عرض بعنوان "سحر التفاعلات الكيميائية"، وتنمية مهارات ومواهب الأطفال في فن الرسم من خلال فعالية "فناني بيكاسو"، إضافةً إلى الفعاليات الفنية مثل؛ "فن الديكور" و "فن صنع الفخار" و "فن تشكيل الشموع"، وبرنامج "نادي الطبخ" للتعرف على أبرز فنون الطهي.

إلى جانب فعالية "النادي الرياضي" لتنمية مهارات المشاركين الرياضية والبدنية، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الأنشطة التعليمية مثل؛ "المستكشف الصغير" و"الكاتب الصغير" و"المزارع الصغير"، وورش تثقيفية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير وثقافة الادخار.

كما سيتم تنظيم فعالية خاصة بمهارات التواصل بـلغة الإشارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وغيرها من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تجمع بين المتعة والإفادة.

الرحلات الخارجية

وتزخر فعاليات المخيم الصيفي في مدينة الطفل بعدد 11 رحلة خارجية، مثل؛ رحلة حلبة التزلج بشارع جميرا، ورحلة عالم مدهش، ورحلة الحديقة المائية "وايلد وادي"، ورحلة مركز الخيالة بالتعاون مع شرطة دبي، ورحلة اتلانتس اكواريوم، ورحلة حديقة المغامرات بمنطقة القوز، ورحلة حي الشندغة التراثي، ورحلة مصنع المكسرات بمنطقة جبل علي، ورحلة نادي بلدية دبي لممارسة رياضة السباحة و "البادل تنس"، ورحلة نادي الرماية بالتعاون مع شرطة دبي، ورحلة المطعم العضوي.

أوقات فعاليات المخيم الصيفي ودعم مبادرة "وجهات دبي"

وتبدأ فعاليات المخيم الصيفي بمدينة الطفل أسبوعياً من يوم الإثنين إلى الخميس في تمام الساعة 8 صباحاً إلى 3 ظهراً، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً إلى 12 ظهراً، كما يعزز المخيم بفعالياته وأنشطته المتنوعة من المكانة المتفردة التي تحتلها مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي كوجهة مميزة للأطفال والعائلات وتجمع بين الترفيه والتثقيف للأطفال، مما يدعم في الوقت ذاته مبادرة "وجهات دبي" التي تهدف إلى إبراز الوجهات المتنوعة والفريدة التي تزخر بها الإمارة، وتُقدم فيها مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات للجميع.

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