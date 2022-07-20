نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو .. وتطلع على الأنشطة الثقافية والإبداعية في باريس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زارت وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم نورة بنت محمد الكعبي مساء أمس مكتب الوفد الدائم الدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور سعادة سالم خالد القاسمي المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو .

ويضم مكتب الوفد الدائم للدولة معرضاً لفنانين إماراتيين بينهم محمد أحمد إبراهيم، وعفراء الظاهري، ومحمد كاظم، وناصر نصر الله وغيرهم من الفنانين الإماراتيين، كما يوفر مساحة للتعرف واستكشاف الثقافة والفنون التقليدية والمعاصرة في دولة الإمارات.

ويتزامن إعادة افتتاح مكتب الوفد الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو والذي تم تجديده حديثاً مع الذكرى الخمسين لانضمام الإمارات في عام 1972 إلى المنظمة كدولة عضو، وتواصل الإمارات جهودها الرامية للترويج لأهمية تعليم الفنون والثقافة، فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي عبر المنتديات المتنوعة التي تنظمها اليونسكو والدول الأعضاء.

كما قامت نورة بنت محمد الكعبي، يرافقها سالم خالد القاسمي، بزيارة مبنى B6 والذي يقع في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ويعد مركزاً إبداعياً رائداً يجمع رواد الأعمال والجمعيات والمؤسسات الإبداعية و الثقافية، ومنصة للإبداع والتواصل الفني والثقافي.

وتجولت في أرجاء المبنى ومرافقه المتعددة، واستمعت من القائمين عليه إلى نبذة عن الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية التي يستضيفها المبنى، والتقت معاليها بعدد من الفنانين المشاركين في بعض الأنشطة الفنية واطلعت على أعمالهم الفنية والإبداعية.

يذكر أن المبنى افتتح في عام 2010 بهدف توفير منصة تجمع الفنانين والمهندسين المعماريين والموسيقيين وصانعي الأفلام وفناني الجرافيك والحرفيين والأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً لتنظيم المعارض التي تقدم أعمالا ترفيهية وموسيقية خلال الأمسيات والفعاليات الكبرى مثل "Fabrique‏ ‏à Rêves" /مصنع الأحلام/ أو مهرجان الصيف B6.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news