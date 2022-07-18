تغطية مباشرة لزيارة رئيس الدولة إلى فرنسا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في "قصر ليزانفاليد" في العاصمة الفرنسية "باريس" حيث بدأ سموه اليوم زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية تستغرق يومين.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة المتحف حيث كان في استقباله معالي سباستيان لوكونور وزير الدفاع الفرنسي ..

وترافقه مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارة سموه .. ثم عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واستعرض ثلة من حرس الشرف التي اصطفت تحية لسموه .. وعرف قائد الحرس بالوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال.

كما زار سموه النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.

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