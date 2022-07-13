بلدية الشارقة: 15 ألف زائر لحدائق المدينة خلال العيد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن حدائق المدينة استقبلت خلال عيد الأضحى المبارك 15 ألف زائر للاستمتاع بأجواء ومرافق الحدائق رفقة العائلة والأصدقاء، وخصوصاً في منتزه الشارقة الوطني لتوفر أماكن مخصصة للشواء فيه، حيث تعتبر الحدائق من الوجهات الترفيهية التي يقصدها السكان والزوار خلال العيد لما تمتاز به من طبيعة ساحرة وأجواء هادئة تمنح زوارها فرصة الاسترخاء وسط الطبيعة.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن حدائق مدينة الشارقة تعكس رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالإنسان وتوفير أفضل الخدمات له، وتوفير الحدائق خصوصاً حدائق الأحياء التي تعزز من التقارب والتعارف بين سكان الحي الواحد وتحافظ على خصوصيتهم، كما تمتاز هذه الحدائق بتوفر مرافق متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع، فضلاً عن ما تحتويه من مسطحات خضراء وأشجار وشجيرات وزهور تبعث في النفس السعادة والإيجابية.

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