الحكومة الرقمية تحدّد نوعين لتأشيرات الترانزيت

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت الحكومة الرقمية بأن دولة الإمارات تصدر نوعين من تأشيرات الترانزيت، هما تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة، وهي مجانية (من غير رسوم)، وأخرى لمدة 96 ساعة (مقابل 50 درهماً فقط).

وتُنسق تأشيرات الترانزيت فقط من قبل شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، ويتوجب على الزائر طلب التأشيرة والحصول عليها قبل القدوم والدخول إلى الدولة، ولا يمكن تمديد أو تجديد تأشيرة الترانزيت بنوعيها.

ونصحت الراغب في القدوم إلى الدولة بمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى تأشيرة العبور أم لا، قبل التقدم بطلبها، إذا كان من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، أو يتمتع بصلاحية دخول من دون تأشيرة إلى دولة الإمارات.

ويمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات ترتيب الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بالمسافر قبل رحلته.

وإذا كانت الرحلة من خلال إحدى وكالات السفر، فيمكن للوكالة أن تساعد في الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها، ويمكن لوكلاء شركات الطيران الوطنية التقدم بطلبات تأشيرات الترانزيت لعملائهم من المسافرين من خلال القنوات الذكية للإقامة والجنسية E-channels الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو التطبيق الذكيICA UAE eChannels على منصتي «أبل» و«أندرويد»، أو عبر القنوات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

وبينت أن تأشيرات الترانزيت نوعان، هما: تأشيرة لمدة 48 ساعة، والأخرى لمدة 96 ساعة، علماً أنه في حال التقديم على تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة لا يمكن تمديدها من 48 إلى 96 ساعة. وتصدر تأشيرة الترانزيت لمدة 48 ساعة مجاناً لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى، ولكي تتمكن من التجول داخل دولة الإمارات، عليك التنسيق مقدماً مع الخطوط الجوية التي تسافر على متنها وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى الإمارات.

وللحصول على تأشيرة الترانزيت لمدة 48 ساعة، يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى الإمارات، وتوفير صورة شخصية بخلفية بيضاء، وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، وأن يكون متجهاً إلى بلد آخر غير البلد الذي قدم منه.

وللحصول على تأشيرة عبور (ترانزيت) لمدة 96 ساعة، يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة أشهر قبل الدخول إلى الإمارات، وتوفير صورة شخصية بخلفية بيضاء، وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، وأن يكون متجهاً إلى بلد آخر غير البلد الذي قدم منه.

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