20 حديقة في أبوظبي ترفع "العلم الأخضر" بعد فوز بجائزة عالمية جديدة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، بفوز 20 حديقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس بـ"جائزة العلم الأخضر" الدولية، معتبرة أن هذا الإنجاز الجديد يأتي ضمن سلسلة من النجاحات والتميّز الذي تحققه المرافق الترفيهية في أبوظبي، وتأكيداً على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تحقيق المعايير الصارمة التي تتطلبها جائزة العلم الأخضر الدولية.

وضمّت قائمة الحدائق الفائزة بالجائزة العالمية "منتزه شاطئ البطين، منتزهات شاطئ كورنيش أبوظبي، حديقة دلما، حديقة خليفة1، حديقة خليفة2، حديقة خليفة 3، حديقة الرحبة، حديقة الباهية، حديقة الشهامة، حديقة ربدان، حديقة البحيرة، حديقة التراث، حديقة الختم، حديقة الشامخة4، حديقة الشامخة5، حديقة الشامخة6، حديقة الشامخة 7،حديقة الجزيرة، حديقة محمد بن زايد 1، منتزه مدينة محمد بن زايد العام".

وأشارت البلدية إلى أنها استثمرت أنجح الوسائل لتوجيه عملية التطوير والارتقاء بإدارة المرافق الخدمية المندرجة تحت إشرافها، وبناء على ذلك تمت مشاركة بلدية مدينة أبوظبي في جائزة العلم الأخضر الدولية، والتي كان لها الريادة في تطبيق هذه الممارسة في الشرق الأوسط، لتضيف إنجازاً جديداً إلى إنجازاتها.

وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للجهودِ التي بذلت من جميع فرق العمل من أجلِ الارتقاءِ بالمرافق الترفيهية و المنتزهات والحدائق العامة، والتي أهَّلَت البلديةَ للحصولِ على الشارةِ الدوليةِ الأرفعِ وهي جائزة العلمِ الأخضر الدولية، وستواصل بلدية مدينة أبوظبي تطبيقَ المعاييرِ الدوليةِ المطلوبةِ التي تنصُّ عليها قيمُ ومتطلباتُ الجائزةِ.

كما أعربت البلدية عن جزيل الشكرِ لكلِّ أعضاءِ فريقِ العملِ المكلفِ بإدارة الحدائق الفائزة متمثلين بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية لتعاونهم وتقديمهم الدعم ومتابعة فرق العمل كافة في قطاع عمليات البلديات الفرعية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الإنجاز الدولي سواء من موظفي البلديةِ أو من الشركاءِ الاستراتيجيينَ والوفدِ الضيف من اللجنةِ وكلِّ هذه المنظومةِ المتكاملةِ التي ساندتْ البلديةَ لتحقيقِ هذا الإنجازِ مثمنة بكلِّ الاحترام هذه الجهود المخلصة.

ويجسد حصول حدائق أبوظبي على شارة "العلم الأخضر" العديد من القيم والفوائد، أهمها تعزيز سمعة البلدية عالمياً كأحد أهم المؤسسات التي ترسخ إدارة جيدة للحدائق، ضمان جودة إدارة الحدائق بكل فاعلية وكفاءة، تعزيز مواصفات ومعايير أصول البنية التحتية وخدماتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، رفع نسبة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة في الحدائق والمنتزهات الترفيهية، تفعيل الحدائق والاستغلال الأمثل للأصول، الترويج للحدائق وخدمات البلدية، تطبيق مبادئ الاستدامة وفقاً لأفضل الممارسات.

وتعتبر جائزة العلم الأخضر المعيار الدولي والقياسي الأبرز لإدارة المساحات المفتوحة والترفيهية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم، ومن أجل الحصول على جائزة العلم الأخضر، يتوجب توافر شروط في الحديقة منها: أن تكون مكاناً يرحب بالزائرين، منتزهاً آمناً وصحياً، النظافة وصيانة المرافق، الاستدامة، المحافظة على الطبيعة والتراث، المشاركة المجتمعية، التسويق والإدارة الجيدة.

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