"الوطني" يوافق على مشروع قانون يضيف 3 ميداليات عسكرية جديدة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، والمنعقدة صباح اليوم، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

ووفقاً لتقرير لجنة الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس، حول مشروع القانون، فإن المادة الأولى تطرقت إلى المواد المراد إضافة نصوصها ضمن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، وهي المواد 11 مكرر، و21 مكرر و21 مكرر1.

وأضاف مشروع القانون 3 أنواع من الميداليات وشروط استحقاق كل منها، حيث نصت المادة 11 مكرر على إضافة ميدالية اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحسب المادة 21 مكرر يتم إضافة ميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل كلية زايد الثاني العسكرية، كما تمت إضافة المادة 21 مكرر1 ميدالية كلية زايد الثاني العسكرية.

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