تنبيهات من بلدية الشارقة لمشغلي ومستخدمي المواقف الاستثمارية بشأن "غسيل المركبات"

المصدر: مينا غالي- الشارقة

وجّهت بلدية مدينة الشارقة تنبيهاً إلى مشغلي ومستخدمي ساحات المواقف الاستثمارية في الإمارة بشأن خدمات غسيل المركبات داخل الساحات.

وأوضحت البلدية في قرار لها، أنه يُحظر على مشغلي ومستخدمي ساحات المواقف الاستثمارية تقديم أو استخدام خدمات غسيل المركبات إلا من خلال شركات مرخصة من الجهات المختصة ومُصرح لها من البلدية لممارسة هذا النشاط تجنباً للمخالفة.

وذكر مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد لـ"الإمارات اليوم"، أن البلدية أخضعت منذ بداية العام الجاري حوالي 1700 موقفاً للرسوم في مناطق مختلفة من المدينة وفقاً للخطة السنوية التي تضعها إدارة المواقف العامة بهدف توفير أكبر عدد ممكن من المواقف، إذ تشهد مدينة الشارقة نمواً عمرانياً وسكانياً، وإقبالاً كبيراً من الزوار والسيّاح على مدار العام، خصوصاً في ظل توسع الحركة التجارية.

ونوّه القائد إلى أن البلدية تحرص على تعزيز المظهر الحضاري للإمارة والمحافظة على ممتلكات الجمهور من خلال إغلاق الساحات الترابية المخالفة، حيث أغلقت منذ بداية العام الجاري 14 ساحة مواقف ترابية مشوّهة للمظهر الحضاري، بعد رصد العديد من السلوكيات السلبية فيها، والتي تشوه المظهر العام والجمالي للمدينة، كترك المركبات بها لفترات طويلة والوقوف بصورة عشوائية تؤدي إلى إثارة وتجمع الغبار والأتربة، حيث قامت البلدية بإغلاق هذه الساحات بعد التأكد من وجود عدد كافٍ من المواقف النظامية في تلك المناطق.

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