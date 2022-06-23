7 تطبيقات ذكية لشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها وفّرت خدمة الأضاحي عبر سبع تطبيقات ذكية، تمكن المضحي من شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها، وتوصيلها للمنازل، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد، وضمان أعلى معايير الجودة.

وأكد مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالإنابة في البلدية، علي طاهر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية، بالتنسيق مع شرطة دبي، لرصد وتتبع وضبط القصابين الجائلين في أسواق المواشي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

وحذر الحمادي من اللجوء للقصابين الجائلين، لما يشكلونه من خطورة على المجتمع والبيئة، حيث يفتقرون إجراءات الصحة والسلامة، ولا يراعون نظافة وتعقيم أدوات الذبح، فضلاً عن تحصيلهم رسوماً أغلى من المعتمدة في المقاصب.

وشدد الحمادي على أهمية الالتزام بالذبح في المقاصب التي تشرف عليها البلدية، لاستخدامها أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات التي يتم تشغيلها وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة عالمياً، وتسهم في الحفاظ على الصحة والسلامة، حيث يتم إعداد وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، والكشف البيطري على الذبائح قبل الذبح وبعده، ضماناً لسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأوضح أن مقاصب البلدية عززت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير طلب وشراء وتجهيز المواشي، وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، وحرصها على تلبية احتياجات المتعاملين بسلاسة ومرونة وسرعة، تحقيقاً لرؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، تقدم أعلى مستويات الرفاهية والصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

وتشمل التطبيقات الذكية المعتمدة لطلب الأضاحي تطبيق «المواشي»، «تركي للذبائح»، «شباب الفريج للذبائح»، «ذبائح الدار»، «العنود للذبائح»، «ذبائح الإمارات»، و«متجر تندر للحوم»، وهي توفر خدمات عالية الجودة، تختصر الوقت والجهد.

ولفت الحمادي إلى أن المضحين مستخدمي التطبيقات الذكية يمكنهم أيضاً تفعيل خدمة توزيع الأضاحي، لتذهب إلى بنك الطعام، أو إلى الجمعيات الخيرية، لتتولى توزيعها بدورها على المستفيدين حسب القوائم المعتمدة لديها.

ووضعت البلدية خطوات إرشادية عند نقل المواشي إلى المقصب، وخصصت مركبات مجهزة تؤمن سلامتها، وشددت على الالتزام بـالتدابير الوقائية، وتجنب الذبح داخل العزب والمزارع، لضمان سلامة الحيوانات، والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جدير بالذكر أن بلدية دبي تقدم خدمات طلب ذبح المواشي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والكشف البيطري على المواشي قبل الذبح، للتأكد من سلامتها وذبحها وتجهيزها، إضافةً إلى خدمات التبريد والتوصيل للمتعاملين باستخدام أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدات، ووفق الشروط والمعايير الصحية المعتمدة عالمياً.

ساعات العمل

قالت بلدية دبي إن ساعات العمل في مقصب القصيص، خلال وقفة عرفة ستكون من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساءً، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً في أول وثاني وثالث أيام العيد، حتى 6 مساءً في اليوم الرابع.

وستكون ساعات العمل في مقاصب القوز وحتا والليسيلي في وقفة عرفة من الساعة 7 صباحاً حتى 4 مساءً، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً، خلال أول وثاني وثالث أيام العيد، ومن الساعة 7 صباحاً حتى 2 مساءً في اليوم الرابع من أيام العيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news