بلدية الشارقة تغلق 14 ساحة ترابية مشوّهة

المصدر: مينا غالي - الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على توفير المواقف العامة في كل أنحاء مدينة الشارقة، ومنع سوء استغلالها من خلال إخضاعها للرسوم والتفتيش المستمر، لافتة إلى أنها أغلقت 14 ساحة مواقف ترابية مشوّهة للمظهر الحضاري، منذ بداية العام الجاري، بعد رصد العديد من السلوكيات السلبية فيها، والتي تشوّه المظهر العام والجمالي للمدينة، كترك المركبات فترات طويلة والوقوف بصورة عشوائية تؤدي إلى إثارة، وتجمع الغبار والأتربة.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، أنها تنفذ حالياً مسح شامل لبعض المناطق الحيوية تمهيداً لتوفير المواقف العامة فيها وإخضاعها للرسوم، وذلك بعد أن يتم تجهيزها وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات بهدف تسخيرها للجمهور ومرتادي مختلف المناطق.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد، أن البلدية أخضعت نحو 1700 موقف للرسوم في مناطق مختلفة، منذ بداية العام الجاري، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من المواقف، لاسيما وأن مدينة الشارقة تشهد نمواً عمرانياً وسكانياً.

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