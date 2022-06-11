شرطة الفجيرة تحدد سرعات جديدة لضبط الرادار على الطرق الداخلية والخارجية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن السرعات المحددة للمركبات في الشوارع والطرقات الداخلية والخارجية للإمارة، تزامنا مع وضع رادارات ثابتة بمختلف أنحاء شوارع الإمارة.

وتمثلت السرعات المحددة في ضبط الرادار للمركبات على شوارع مدينة الفجيرة في مناطق الكورنيش والفجيرة وسيف بن حمد ومضب والكويت والطرق الداخلية على سرعة 91 بينما شارع منطقة ميناء الفجيرة إلى منطقة مربح 141 وشارع منطقة مربح وطريق قدفع الدائري 121 ، وشارع منطقة مربح الداخلي 101.

كما تم تحديد سرعة ضبط الرادار على شارع منطقة البديه إلى منطقة دبا الفجيرة 121وشوارع مدينة دبا الفجيرة 91 وشارع منطقة دبا الفجيرة إلى منطقة مسافي 121 وشارع الشاحنات دبا –مسافي 91 وشارع منطقة دبا الفجيرة إلى منطقة الطويين 121.

وتم تحديد سرعة شارع الشيخ مكتوم بـ121 وشارع الشيخ خليفة (مدخل مدينة الفجيرة) 101 وشارع الشيخ خليفة 141 وشارع يبسا العابر 101 وشارع خلف مطار الفجيرة 101 وشارع منطقة أحفره 91 وشارع الشيخ حمد بن عبدالله 81.

وأكدت شرطة الفجيرة، أن الهدف الأساسي من وضع الرادارات الثابتة وتحديد السرعات على طرق الإمارة هو الحد من الحوادث المرورية، وذلك حفاظاً على أرواح مرتادي الطرق والمشاة، منوهة إلى أنه تم ضبط الرادار في الشوارع، حسب السرعات المحددة لكل طريق.

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