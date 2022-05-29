تركيب 1500 عمود إنارة في المنطقة الوسطى بالشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: مينا غالي- الشارقة:

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 1500 عمود إنارة وتشغيلها في عدد 10 مشروعات للطرق والشعبيات خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن حدود إدارة المنطقة الوسطى كما تم تركيب 50 صندوق إنارة وتمديد كابلات بطول 68 كم وتركيب 3000 وحدة إنارة موفرة للطاقة بتكلفة تجاوزت 26.133 مليون درهم.

وأكد مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس خليفة محمد الطنيجي، أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة الوسطى بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات وجودة عالية باستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة، والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسة والجانبية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا لتلبية احتياجات السكان وتوفير الإنارة للمناطق، وتعزيز البنية التحتية وتطوير مرافقها، وتوفير الأمن والسلامة لسائقي السيارات على الطرق، مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تواصل الهيئة تنفيذها في كافة مدن ومناطق الإمارة.

وأشار إلى أن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها ضمن حدود المنطقة الوسطى تضمنت تركيب أعمدة مختلفة الأطوال تتراوح بين 6 أمتار إلى 14 مترًا حسب ما هو مناسب لكل منطقة في المناطق التالية: شعبية سهيلة 267 عمودًا، وشعبية الرواشد 314 عمودًا، وطريق الخطم 160 عمودًا، وسوق الجمعة 220 عمودًا ومشروع سفاري 150 عموداً، والمرحلة الثانية لشعبية تل الزعفران 130 عمودًا، وصناعية المدام 75 عمودًا، وصناعية مليحة 66 عمودًا، وشعبية الحصن 49 عمودًا، وطريق شوكة 60 عمودًا .

وأضاف أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في المنطقة الوسطى يتم من خلال فرق عمل مدربة ويتم توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وسلامة أفراد المجتمع وباستخدام معدات حديثة وفق أفضل المواصفات ووفق دراسات شاملة للمناطق واحتياجاتها ويتم تشغيل وفصل التيار الكهربائي بجميع أعمدة الإنارة أوتوماتيكياً من خلال منظم الوقت الموجود بجميع المناطق وتتم متابعته وصيانته بصفة دورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news