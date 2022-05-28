شرطة أبوظبي توعي مرورياً جماهير مباراة ختام الموسم الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت إدارة المرور في العين التابعة لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي التوعية لجماهير نادي العين والشارقة الرياضيين بأهمية التقيد بقواعد وأنظمة المرور وعدم عرقلة حركة السير والمرور وذلك قبل مباراة ختام الموسم الرياضي 2022م .

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي على التوعية الرقمية حول الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية والتي وزعتها إدارة مرور العين على الجماهير الرياضية متضمنة أهداف الحملة المرورية حول الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية "سكوترات".

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهود شرطة أبوطبي في توعية الجماهير أثناء المباريات بالالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية التي تعزز سلامتهم وتجنبهم الحوادث المرورية .

وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إداره مرور منطقة العين اهتمام شرطة أبوطبي بتكثيف حملات التوعية والمبادرات باستمرار وخصوصاً في فترة الفعاليات الرياضية والمباريات لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور حفاظا على سلامتهم .

وأضاف أن شرطة أبوطبي تركز خلال الفترة الحالية على توعيه الأهالي في الأحياء السكنية وكافة شرائح المجتمع حول مخاطر استخدام الدراجات الكهربائية المعروفة بسكوترات وخاصة بين فئة الأطفال وطلبة المدارس وضرورة مراقبه الأهالي لأبنائهم وعدم استخدام هذه الدراجات في الأماكن الغير مخصصه وذلك تجنبا لتعرضهم الحوادث إضافة إلى أن هذه الدراجات قد تسبب عرقله حركه السير، وكذلك إفساخ الطريق لمركبات الطواري، وخطورة التجمهر بمواقع الحوادث والسلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية .

وكان الرائد خالد العزيزي مدير فرع العلاقات العامة بإدارة مرور العين وفريق العمل، قد وزعوا بروشورات التوعية الرقمية على الجمهور وتثقيفهم حول مخاطر استخدام السكوترات وخصوصا من الأطفال والمراهقين بدون رقابه الأهل .

وعرضت مرور العين فيديو توعوي بين الشوطين حول الاستخدام الأمثل والآمن لهذا النوع من الدراجات الكهربائية الصغيرة التي يكثر استخدامها بين الأطفال والمراهقين وحثهم على الالتزام وتعزيز السلامة .

كما تم عرض الفيديو في استوديو تحليل المباراة وتوعيه المشاهدين حول الاستخدام الصحيح للدراجات الكهربائية.

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