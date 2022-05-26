"الموارد البشرية": تخفيضات على رسوم الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن العور، أن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص الجديد الخاضعة لأحكام قانون علاقات العمل، والصادر بشأنه قرار من مجلس الوزراء، سيكون إلكترونياً ويتضمن ثلاث فئات، ويشمل تخفيضات كبيرة على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، تحدد حسب نوعين من التصاريح، أولهما تصاريح عمل من داخل الدولة (لمن له إقامة سارية في الدولة)، حيث حدد القرار لإصدار تصريح عمل لكل من "الحدث"، و"عمل مؤقت"، و"عمل جزئي"، و"التدريب"، و"اختبار عامل"، و"عمل لحاملي الإقامة"، 50 درهماً لكل منها، وحدد 250 درهماً لإصدار تصريح عمل لحاملي الإقامة أو العمل الحر، ولمدة سنتين، وثانيهما تصاريح عمل من خارج الدولة (لكل أنماط العمل)، حيث حدد القرار 50 درهماً رسوماً لطلب تصريح عمل للفئات الأولى والثانية والثالثة، كل على حدة.

أما رسوم إصدار تصريح عمل ولمدة سنتين فإنها تكون للفئة الأولى 250 درهماً، و1200 درهم للفئة الثانية، و3450 درهماً، فيما حدد القرار 250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة، سواء للفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

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