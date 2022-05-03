كم مرة يومياً يستخدم الإنسان "الرقائق الإلكترونية"؟.. "تريندز" يجيب

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بأن آخر البيانات والإحصاءات قدّرت إجمالي مبيعات صناعة أشباه الموصلات عام 2021، بأكثر من 555 مليار دولار، موضحة أن أشباه الموصلات تعتبر حجر الأساس في صناعة الإلكترونيات، والتي تضم شبكات نقل الطاقة الكهربائية بقيمة مبيعات سنوية 216 مليار دولار، وتضم أيضا صناعة الأجهزة الإلكترونية للمستهلك العادي بقيمة مبيعات سنوية بلغت 2.9 تربليون دولار.

وذكر المركز، في تقرير أصدره أخيراً، أن قيمة مبيعات الصناعات التكنولوجية بوجه عام تتخطى حالياً 5 تريليونات من الدولارات، بينما بلغت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عام 2017 أكثر من 29 تريليون دولار، وهي جميعها صناعات ونشاطات اقتصادية تعتمد بشكل أساسي على رقائق الكمبيوتر.

وقال: "حاليا أصبح من الصعب، وربما من المستحيل، أن يمر يوم على إنسان العصر الحديث، دون أن يستخدم أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية (Microchip)، عدة مرات، وربما عشرات المرات في غضون ساعات قليلة".

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