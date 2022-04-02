مواقف المركبات في دبي غدا مجانا

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

يبدأ غدا تقديم خدمة مواقف المركبات مجانا في أيام الآحاد وذلك تنفيذا القرار رقم (18) لسنة 2022 الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

وأصبح بموجب القرار اليوم المجاني لرسوم مواقف المركبات يوم الحد بدلا من يوم الجمعة الذي تستحق فيه مواقف المركبات الرسوم تماشيا مع تعديل مواعيد نظام العمل في الدولة.

ونصّ القرار الذي أعلن عنه الاثنين الماضي عن على استبدال المادة السادسة من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، حيث فصّل النص الجديد أوقات استحقاق رسم الوقوف في الإمارة، إذ يُستحق الرسم في المواقف الجانبية ومواقف الساحات لمدة 14 ساعة، ابتداءً من الثامنة صباحاً إلى الـ 10 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وأشار القرار لرسوم المواقف المباني متعدّدة الطوابق، فأكد انها تستحق لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث يكون الحد الأقصى لاستخدام المواقف العامة بواقع أربع ساعات متصلة بالنسبة للمواقف الجانبية، و24 ساعة متصلة لمواقف الساحات، و30 يوماً متصلة لمواقف المباني متعدّدة الطوابق.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بردبي.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف ساعة، في وقت تختلف الرسوم أحياناً وفقاً لرمز المنطقة الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

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