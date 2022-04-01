دبا الحصن: فرق مختصة لتفتيش الصالونات والمنشآت الغذائية في "رمضان"

المصدر: سمية الحمادي- دبا الحصن

كشف مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي عن تخصيص فرق من إدارة العمليات بالبلدية لإجراء جولات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، والإلتزام بكافة التدابير الإحترازية من خلال التعقيم المستمر والنظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات المُستخدمة وإتباع كافة الإجراءات الوقائية قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وذكر اليحيائي أن البلدية تقوم بجهود كبيرة على مدار الساعة لتطهير وتعقيم مناطق المقصب والأسواق، كما طالب الجمهور بإتباع كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية وأهمها؛ التباعد الإجتماعي وضرورة إرتداء الكمامات والقفازات، وذلك في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة سكان المدينة.

وأشار اليحيائي إلى أن البلدية قد أنهت كافة الترتيبات لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وفق مجموعة من الخطط المنهجية التي تتماشى مع الظروف وتماشياً مع التوجيهات الحكومية بشأن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتي تشمل العديد من حملات التفتيش المكثفة على مختلف المنشآت في المدينة من أسواق ومحلات تجارية ومنشآت عامة في مجال توزيع وبيع مواد الغذاء، حيث حددت مواعيد عمل مراكزها الخدمية .

وأضاف اليحيائي أنه تم تفعيل دور الفرق الرقابي والتوعوي على كافة المنشآت الغذائية والأسواق وكثفت الزيارات والحملات التفتيشية عليها لضمان التزامها بكافة الضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل، والإجراءات الوقائية التي عممتها البلدية وفق مجموعة من الإعلانات تضمنت كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية كما قامت إدارة الخدمات الهندسية بالبلدية بتزيين الشوارع والدوارات والميادين العامة والحدائق والتقاطعات الرئيسية بالأشكال الهندسية والأعمدة ذات الزخارف الإسلامية والمجسمات المضيئة التي تتضمن عبارات التهنئة والتبريك بالمناسبة الكريمة.

ولفت إلى أن ساعات العمل في رمضان ستبدأ في سوق السمك خلال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء، بالإضافة لسوق الخضار والفواكه بالمدينة الذي سيفتح ابوابه خلال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11 مساء كما سيفتح المقصب أبوابه من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء، ويعمل يوم الجمعة بالفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وبالفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً وحتى 6 مساء، حيث سيكون الذبح تحت إشراف طبي من قبل الأطباء البيطريين.

وأهابت بلدية مدينة دبا الحصن بالجمهور، بضرورة التواصل معها على مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات، واستقبال جميع الاستفسارات على مدار الساعة.

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