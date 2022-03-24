بلدية الفجيرة: "السوق الرمضاني بالفجيرة يعود بعد توقفه عامين"

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف مدير عام بلدية الفجيرة ، المهندس محمد سيف الافخم ، عن الانتهاء من الحملات التفتيشية المكثفة للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الشهر الفضيل استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما تم تنظيم فتح السوق الرمضاني مقابل كرنيش الفجيرة لعرض وبيع الأطعمة الرمضانية بمختلف أنواعها ، بعد توقفه لمدة عامين كاملين بفعل جائحة كورونا.

وأكد أن البلدية تولي شهر رمضان المبارك أولوية كبيرة لتحقيق سلامة الأفراد من خلال الغذاء والأطعمة المتداولة ، من خلال إقامة الحملات التفتيشية المفاجأة والمكثفة قبل حلول الشهر الفضيل على مختلف الأسواق و المحلات التجارية و المنشآت العامة في مجال توزيع و بيع مواد الغذاء، من المطابخ الشعبية و المطاعم و الكافتيريات و المخابز ومحلات الحلويات والبقالات والمجمعات الاستهلاكية ومراكز التجزئة والمخازن الغذائية والملاحم والأسواق المركزية.

وأشار الأفخم أن الحملات التفتيشية التي تضمنت 560 منشأة غذائية وصحية في الامارة قد أسفرت عن انذار 34 منشأة و مخالفة 28أخرى بعد ثبوت عدم التزامها بالاشتراطات الصحية منها بالإضافة لعدم تقيدها بالشروط المفروضة عليها من قبل البلدية، في المقابل سجلت 498 منشأة التزامها التام دون ان تسجل أي مخالفة او انذار.

ونوه أنه تم تحديد أوقات عمل للمراقبين والمفتشين لمتابعة أحوال الإمارة ومنشآتها خلال شهر رمضان المبارك وتخصيص مفتشين للطوارئ على مدار اليوم للتعامل مع الشكاوي والملاحظات التي سيتم استقبالها عن طريق مركز خدمة العملاء بالاتصال على الرقم المجاني 80036.

ولفت الأفخم على أنه تم استكمال تجهيز كافة المقاصب التابعة لإمارة الفجيرة، لضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري قبل عملية الذبح ، و تعمل المقاصب خلال الشهر الكريم من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 5:00 مساء و من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 11:30 مساء أما في يوم الجمعة فإن مواعيد عمل المقاصب في الإمارة من ال8:00 صباحا حتى الساعة 12:00 مساء و من الساعة 2:00 مساء حتى الساعة 5:00 مساء ومن الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 1:30 صباحا، و ذلك تحت إشراف طاقم طبي متخصص و أجهزة وتقنيات حديثة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الذبائح.

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