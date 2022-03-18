«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد ساعات دوام رمضان للجهات الاتحادية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بتحديد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، وكذلك منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة، وفق ضوابط معتمدة، شريطة ألا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل في كل جهة عن 40% من إجمالي الموظفين.

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