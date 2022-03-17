المصدر: الإمارات اليوم

عقوبة

طالب سائقون بتغليظ العقوبة على السائقين المتجاوزين عبر كتف الطريق، وقالوا إنه يتكرر وقوعهم في أزمات مرورية يتبين لاحقاً أنها نتجت عن تجاوز هؤلاء السائقين للمسار عبر كتف الطريق، ما يسبب ارتباكاً وتعطيلاً لحركة السير.

اقتراح

اقترح أهالي طلاب تغيير إدارات المدارس لموعد زيارة الطلبة لموقع «إكسبو 2020» من الصباح، لتكون خلال الفترات المسائية، وذلك حرصاً على سلامة الأطفال من حرارة الشمس المرتفعة نهاراً خلال الشهر الجاري.

أسعار

تشهد أسعار السمك ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار في أكثر من إمارة، ما بات يشكل عبئاً على بعض الأسر محدودة الدخل، علماً بأن هذا الوقت من العام يشهد تزايداً في الصيد المحلي ما يعني انخفاضاً في الأسعار.

رمضان

طالب متسوقون الجهات المسؤولة بضرورة مراقبة جودة وأسعار منتجات رمضان التي بدأت المجمعات الاستهلاكية في عرضها استعداداً لمقدم الشهر الفضيل.

بنك

استفسر قارئ من خدمة العملاء لدى أحد البنوك العاملة في الدولة عن عدم تلقي أي رسالة عبر هاتفه، أو البريد الإلكتروني، عن العمليات التي تجرى في حسابه، ولكنه تفاجأ أن هذه الخدمات مقابل رسوم 25 درهماً شهرياً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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