تمديد ساعات العمل بمصنع لوحات المركبات في العين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي عن تمديد ساعات العمل في مصنع لوحات أرقام المركبات في مركزي فلج هزاع وصناعية العين.

وأوضحت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن مصنع لوحات "فلج هزاع" يقدم خدماته من يوم الاثنين الى الخميس من السابعة والنصف صباحاً ولغاية العاشرة مساء، على فترتين في يوم الجمعة ، الأولى من 7:30 صباحاً ولغاية 12 م ، و الثانية من 4 عصراً وحتى 10 مساء، و يومي السبت والأحد في عطلة نهاية الأسبوع من 10 صباحاً وحتى 10 مساءاً.

ويقدم مصنع اللوحات في صناعية العين خدماته من 10 صباحاً ولغاية 10 مساء من يوم الاثنين للخميس، وفي يوم الجمعة تبدأ الفترة الأولى من 7:30 صباحاً ولغاية 12 مساءا، و الثانية من 4 عصراً وحتى 10 مساءا، أما يومي السبت والأحد فمن الساعة 10 صباحا ًولغاية 10 مساءاً.

وأكدت المديرية حرص شرطة أبوظبي على التعاون المستمر مع الشركاء بهدف تسهيل انجاز المعاملات للجمهور ،والارتقاء بخدماتها لإسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات المتميزة وسرعة إنجاز طلبات المتعاملين بيسر ،على نحو يلبي تطلعاتهم .

وتتضمن خدماتها : طباعة لوحات المركبات ، تسليم اللوحات الجاهزة للصرف واستلام اللوحات التالفة من المتعاملين لغرض استكمال معاملات ترخيص المركبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية.

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