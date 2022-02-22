جوازات مطارات دبي ترحب بالمسافرين بختم أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رحبت جوازات مطارات دبي بالمسافرين بختم أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل" الذي افتتحه مساء اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وعدد من كبار المسؤولين.

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