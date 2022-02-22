هزاع بن زايد: متحف المستقبل رسالة كتبت ببصيرة ورؤية قائد شغوف بالمستقبل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "متحف المستقبل الذي افتتحه الشيخ محمد بن راشد، أيقونة معمارية إماراتية وعالمية جديدة، ورسالة كتبت ببصيرة ورؤية قائد شغوف بالمستقبل، تؤكد أن العزيمة تجعل الأحلام واقعاً، والعمل يحول الأفكار إلى منارات حضارية سامقة، وأن الأمل بالحاضر يعبّد طريق المستقبل للأجيال المقبلة".

متحف المستقبل الذي افتتحه الشيخ محمد بن راشد، أيقونة معمارية إماراتية وعالمية جديدة، ورسالة كتبت ببصيرة ورؤية قائد شغوف بالمستقبل، تؤكد أن العزيمة تجعل الأحلام واقعاً، والعمل يحول الأفكار إلى منارات حضارية سامقة، وأن الأمل بالحاضر يعبّد طريق المستقبل للأجيال المقبلة. pic.twitter.com/1tHpgtwWgR — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) February 22, 2022

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