تعرفوا عن قرب على أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر تلفزيون سما دبي مقطع فيديو عن قرب للتعرف على أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل".

 

محمد بن راشد: يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل.. بل نصنع المستقبل من اليوم

حمدان بن محمد ينشر فيديو لأجمل مبنى على وجه الأرض

مكتوم بن محمد: اليوم تنطلق الإمارات إلى مستقبل جديد من أجمل مبنى على وجه الأرض

برج العرب يرحّب بـ "متحف المستقبل".. فيديو

 

طباعة
أعلى