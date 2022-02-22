تعرفوا عن قرب على أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو
نشر تلفزيون سما دبي مقطع فيديو عن قرب للتعرف على أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل".
تعرفوا عن قرب على أجمل مبنى بالعالم #متحف_المستقبل#دبي#MuseumOfTheFuture #MOTF#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Qu55w79GHg— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 22, 2022
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