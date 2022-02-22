تعرفوا عن قرب على أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر تلفزيون سما دبي مقطع فيديو عن قرب للتعرف على أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل".

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