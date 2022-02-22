محمد بن راشد: يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل.. بل نصنع المستقبل من اليوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مقطع فيديو لأجمل مبنى في العالم معلقاً سموه على المقطع قائلاً: "يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل، بل نصنع المستقبل من اليوم".

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برج العرب يرحّب بـ "متحف المستقبل".. فيديو

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