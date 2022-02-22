متحف المستقبل.. من ساحة تايمز سكوير في نيويورك.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عرضت ساحة تايمز سكوير في نيويورك فيديو ثلاثي الأبعاد لصور متحف المستقبل .. وذلك تزامناً مع افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض في دبي، مساء اليوم.

محمد بن راشد: يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل.. بل نصنع المستقبل من اليوم

حمدان بن محمد ينشر فيديو لأجمل مبنى على وجه الأرض

مكتوم بن محمد: اليوم تنطلق الإمارات إلى مستقبل جديد من أجمل مبنى على وجه الأرض

برج العرب يرحّب بـ "متحف المستقبل".. فيديو

بث مباشر لحفل افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news