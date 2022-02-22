متحف المستقبل.. من ساحة تايمز سكوير في نيويورك.. فيديو
عرضت ساحة تايمز سكوير في نيويورك فيديو ثلاثي الأبعاد لصور متحف المستقبل .. وذلك تزامناً مع افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض في دبي، مساء اليوم.
#متحف_المستقبل ... من ساحة تايمز سكوير في نيويورك. @MOTF opening featured at the Times Square, New York.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 22, 2022
Courtesy: @DFMalerts @NasdaqDubai pic.twitter.com/sZ4I24ySR6
#متحف_المستقبل.. من ساحة تايمز سكوير في نيويورك #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/FOmYTlehe4— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 22, 2022
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