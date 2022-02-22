برج العرب يرحّب بـ "متحف المستقبل".. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

استضاف برج العرب مساء أمس، متحف المستقبل قبل الافتتاح الرسمي، وذلك بعرض خاص للخط العربي والذي يعكس المظهر الخارجي لأجمل مبنى على وجه الأرض.

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وكانت بعض المعالم المعمارية للدولة قد رحبت الأسبوع الماضي، بمتحف المستقبل المنتظر افتتاحه اليوم، في تمام الرابعة والنصف، حيث تمت إضاءة برج خليفة، أطول برج في العالم.

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كما قدمت قبة الوصل، محور إكسبو 2020 دبي ، عرضاً خاصاً بمناسبة الافتتاح.

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