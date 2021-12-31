فيديو.. تساقط الأمطار على مناطق مختلفة في الدولة.. والداخلية تدعو السائقين إلى القيادة بحذر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت مناطق مختلفة في إمارات الدولة، تساقطاً للأمطار بين المتوسط والغزير منذ ساعات صباح اليوم الجمعة.

ودعت وزارة الداخلية عبر حسابها على “تويتر” السائقين إلى الحذر أثناء القيادة، وعدم استخدام الفرامل والابتعاد عن تجمعات مياه الأمطار.

بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن جبل جيس في إمارة رأس الخيمة سجل أقل درجة حرارة صباح اليوم إذ بلغت 7.7 درجة مئوية.

من جهتها، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، إلى جانب خفض السرعات وترك #مسافة_أمان كافية بين المركبات مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة اثناء التقلبات الجويه والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق ، مع تمنياتنا لكم بالسلامة

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