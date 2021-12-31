شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الإلتزام بـ"القيادة الآمنة" أثناء التقلبات الجوية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، إلى جانب خفض السرعات وترك #مسافة_أمان كافية بين المركبات مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة اثناء التقلبات الجويه والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق ، مع تمنياتنا لكم بالسلامة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news